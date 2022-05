昆凌和周杰倫結婚多年,育有一女一子,今年1月再宣布懷第3胎,5月初夫妻倆也公開小女兒出生喜訊,更罕見秀出愛女正面高清照,一家五口幸福和樂,今(21日)雖已過了520放閃日,但周杰倫仍曬出和愛妻昆凌同框照,祝大家520快樂,雖然慢了1天,但愛意絲毫不減。

周杰倫和昆凌穿上同款不同色的情侶裝,中間印有「5:20」的圖樣,他一手比YA,另一隻手則攬著昆凌,並寫下「祝大家520快樂喔」,同框放閃讓網友都羨慕不已。

而這也是昆凌產後首露面,其實她昨(20日)已先在自己的IG曬出自拍照,依舊維持瓜子臉和氣色超好,少女味十足模樣完全不像生過3胎,好狀態讓人相當驚艷。

周杰倫甜摟昆凌放閃。(圖/取自周杰倫、昆凌IG)

昆凌和周杰倫今年1月公開懷胎喜訊時,也沒有曝光預產期,外傳她預產期在6月,未料上月23日周杰倫好友劉畊宏直播時,早洩昆凌已生產的消息,事後他急改口,澄清「是自己誤會了」,以為昆凌已經生了。

而本月6日昆凌和周杰倫才公布小女兒出生的喜訊,周杰倫更難得大方秀出愛女正面高清照,寫下「母女2位都辛苦了, Thank God for this beautiful gift!」