昆凌和周杰倫結婚多年，育有一女一子，今年1月再宣布懷第3胎，5月初夫妻倆也公開小女兒出生喜訊，更罕見秀出愛女正面高清照，一家五口幸福和樂，今(21日)雖已過了520放閃日，但周杰倫仍曬出和愛妻昆凌同框照，祝大家520快樂，雖然慢了1天，但愛意絲毫不減。

周杰倫和昆凌穿上同款不同色的情侶裝，中間印有「5:20」的圖樣，他一手比YA，另一隻手則攬著昆凌，並寫下「祝大家520快樂喔」，同框放閃讓網友都羨慕不已。

而這也是昆凌產後首露面，其實她昨(20日)已先在自己的IG曬出自拍照，依舊維持瓜子臉和氣色超好，少女味十足模樣完全不像生過3胎，好狀態讓人相當驚艷。

周杰倫甜摟昆凌放閃。(圖／取自周杰倫、昆凌IG)

昆凌和周杰倫今年1月公開懷胎喜訊時，也沒有曝光預產期，外傳她預產期在6月，未料上月23日周杰倫好友劉畊宏直播時，早洩昆凌已生產的消息，事後他急改口，澄清「是自己誤會了」，以為昆凌已經生了。

而本月6日昆凌和周杰倫才公布小女兒出生的喜訊，周杰倫更難得大方秀出愛女正面高清照，寫下「母女2位都辛苦了， Thank God for this beautiful gift！」