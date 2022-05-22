高雄1名已婚楊姓醫師娘，出軌1名身高183公分的藥廠業務，兩人多次發生性行為，某次楊夫查看楊女的行車紀錄器，聽聞楊女和閨蜜分享小王的故事，才驚覺自己被綠了，高雄地院法官審理後判小王要賠償楊夫35萬元精神撫慰金。

判決書指出，楊夫主張自己與楊女自96年結婚，育有3子，但楊女漸漸對他失去新鮮感，於109年7月和藥廠業務多次出遊開房，發生性行為，他不滿小王介入他的婚姻，導致他和妻子於109年12月離婚，要求小王賠償100萬元精神撫慰金。

楊夫表示，小王明知楊女是他老婆，2人還常常一同出遊甚至過夜，且楊女曾在車上和閨蜜說，因與他吵架，才有機會與小王出門激戰2晚，而且小王每次見面都對楊女非常熱情，一見面就是一陣熱吻，狂摸楊女的臉，老公指控小王侵害他的配偶權。小王卻辯稱，他僅知道楊女這個人，但2人並不熟識，無任何逾矩行為。

高雄地院官審理時發現，楊女曾用通訊軟體傳泳衣照給小王說：「北鼻好想你」，2人常以北鼻、寶貝相稱，且老公在行車紀錄器中發現，楊女和友人透露，183公分的小王雖然只是一個業務，但家中非常有錢，楊女非常擔心自己懷孕，因為某次排卵期和對方發生性行為，更揚言等小王陷更深後要將對方吃抹乾淨，事後楊女又傳訊息給小王：「Baby我中了」，可見2人熟識，故小王的辯詞不足採信。

法官指出，小王明知楊女為已婚身分，仍與楊女關係為親密、有曖昧之對話，更同宿、親吻及發生性行，逾越一般男女正常交往之分際，破壞婚姻生活之圓滿安全之程度，依民法184條第一項，判小王賠償楊女老公35萬元。