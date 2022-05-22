111年國中教育會考22日最後一天，竹苗考區缺考人數有399人，自主防疫考生有198人在第二類備用試場應試，各試場均未傳出重大違規事件，另有198名學生確診尚未解除隔離，將將在6月4日至5日補考。

縣府教育局長楊郡慈指出，今年國中教育會考竹苗考區由新竹縣負責，21日會考第一天考試結束後，仍有通報考生確診，若出現確診者在一般試場教室內與其他考生有共同用餐的情形，則將教室內前後左右及對角線共8名考生視為居家隔離考生，移往第二類備用試場應試，因確診尚未解除隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR結果而無法參加會考的考生，將在6月4日至5日補考。

考場主委學校竹北高中校長陳瑞榮表示，為了讓整體試務圓滿順利，新竹縣政府特別商請新竹縣、市及苗栗縣警察局協助，2天皆請警車協助護卷，讓各高中考場學校可以專注在防疫和會考試務，降低領卷送卷同仁的壓力，確保整體試務安全。

縣長楊文科表示，會考這兩天經由新竹縣、市及苗栗縣警察局大力協助，17所考場試卷均能迅速安全抵達各會考試場，也特別感謝警察同仁們協助考場周區的交通，在瞬間湧入的車潮中，仍然交通順暢，井然有序。

楊文科縣長也感謝這兩天所有考場學校、試務工作人員、監試人員及各校考生服務隊的辛勞，尤其是今年特別增設的第二類備用試場監試人員特別致謝，並祝福每位考生高中心中第一志願。