國內新冠疫情呈雪崩式延燒，台中市校園改採遠距教學政策擴大一事，引起部分試議員強烈質疑？台中市政府教育局表示，去年因疫情中央宣布三級警戒全面暫停實體課程改採遠距教學；今年疫情比去年嚴重，但中央並未宣布全面暫停實體課程，各縣市對校園停課措施有各自決定及規劃；市府因應疫情也快速應變，已宣布高中以下及公幼暫停實體課程一週，全力維護學生健康。

教育局長楊振昇說，台中市每一項防疫政策都隨著中央疫情指揮中心每日新政策發展，做出相對的應變措施；面對疫情洪峰，教育局為守護學生健康與受教權，還有不同家長的實際需求做出快速因應調整。

以幼兒園為例，台北與台中原本宣布幼兒園不暫停實體課程，而台中因應疫情洪峰即將到來，快速因應在5月20日擴大到公幼暫停實體課程，私幼自行決定。台北市則是在5月21日宣布再做調整；這都是因應疫情洪峰所做的應變調整措施。

教育局說，至於公幼暫停實體課程，私幼自行決定，不是只有台中市，桃園、台南及高雄都採取同樣措施。教育局考量家長不同需求，部分因為上班沒辦法讓孩子在家，主張不要暫停實體課程，有的則主張暫停，家長聲音各異，在參考各方家長意見及守護學生健康及受教權的目標下做決策。

有關私幼部分，教育局強調，業者與家長訂有契約，契約內容不盡相同，但有契約可保障雙方權益，是否停課請業者與家長充分溝通協調。