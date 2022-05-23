星座專家唐綺陽分析5/23~5/29星座運勢，水星在逆行中，星期一早上9點會逆行回金牛座，讓我們回頭反思理財方式及價值觀的正確性，每個人更加精打細算，對「錢」特別有感覺，這次逆行會持續到6/3，之後就開始順行了，水星在金牛會順行到6/14，在此之前需正視金錢問題。

火星衝刺中，即將從雙魚衝到牡羊，火星在雙魚就是導致疫情爆發的元兇，終於它要揮別雙魚了，星期三將進入牡羊座，現在木星也在牡羊，當火星進入後，就是火能量爆發的時候，這讓事情變得有效率，對創業者有利，但負面影響會帶來自以為是、自認為聰明，多注意年輕人或小孩不成熟的行為。

火星、木星入相位，能量特別強，當心刀傷、燙傷。火木合相將發生在5/29，在此之前要注意安全別衝動，謹慎及忍耐會帶來好處。火星會停留在牡羊直到7/5，在此之前要把握機會打開新局面，但要注意暴力的能量。金星即將進入金牛座，這是金星的旺位，對金牛和天秤來說是好消息，對其他人來說更能享受生活及美食，也能找到CP值高的好東西。

重要星象：

水星逆行金牛、火星衝刺、火木入相位、火木合相、火星牡羊、金星進金牛

【工作注意：獅子、處女、射手、摩羯】

獅子：適當溝通及分工，有利於工作進行

處女：與別人想法不同，有孤軍奮戰的情況

射手：做好協調，避免互相牴觸

摩羯：別埋頭苦幹，新想法讓工作有突破

【桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、天蠍】

白羊：面對善意別過於緊張

雙子：散發善意讓桃花靠近

巨蟹：遇到年紀輕或互動良好的桃花

天蠍：靠幽默感及機智吸引異性

【財運注意：金牛、水瓶】

金牛：局面打不開跟思維有關

水瓶：把握每個賺錢機會，積少成多

【健康注意：天秤、雙魚】

天秤：注意睡眠問題，必須好好休養

雙魚：健身或健康計畫效果卓著