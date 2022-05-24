國民黨主席朱立倫18日閃電徵召智庫副董事長張善政參選桃園市長後，有藍營知情人士透露，朱徵召智庫執行長柯志恩選高雄市長已「箭在弦上」，不僅朱近期已多次就此事與柯交換意見，且新北市長侯友宜也私下勸進柯，認為她很適合南下參選，還替她打氣，承諾一定輔選。對此，柯志恩日前受訪回應，「現在的問題不是叫我說YES或NO，而是應該用最大誠意，去多勸進前高雄副市長李四川出來選」。

對於柯志恩傳被徵召選高雄市長一事，國民黨中央委員潘德翰22日接受《中時新聞網》電訪表示，柯志恩有全國知名度，但現在高雄也有其他人想選，目前地方派系共同屬意的人選，是前高雄市副市長李四川，如果要請李四川出來，朱立倫最好親自跑一趟。如果是要徵召柯志恩，朱立倫可能也要南下高雄，和在地聲音討論過，而非黨中央私下討論完就放消息給媒體，若能在處理細節上，可以再細膩一點會更好。

潘德瀚也強調，國民黨很多人選都很好，假若願意代表高雄出戰，就要給予很大的鼓勵，畢竟參選要花很多時間和心力，也需要全黨團結。