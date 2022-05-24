由芬格國際股份有限公司代理發行的日式幻想三國放置卡牌RPG 手機遊戲《幻想名將傳》宣佈，截止至今（24）日，事前預約人數成功突破20萬人，解鎖了新一階段的預約獎勵。同時，官方宣佈本作即將於6月8日雙平台上線，今日首度公開原創系統畫面和玩法系統詳細資訊。

原創玩法，模擬當官主角養成

區別於其他傳統放置卡牌遊戲，《幻想名將傳》結合了三國時期統領將帥的將軍背景，在原有的三國角色以外，開創性地增加「主角系統」，並圍繞主角自身的養成增加了「神器」、「寶物」、「紅顏」等多樣化資源路線；主角可以參與戰鬥，並通過主角延伸配置和技能釋放影響戰局，也可以通過階段任務，體驗步步升官的樂趣。

轉生三國，我想當大將軍

自由幽會，紅顏相伴結連理

當玩家等級達到 20 級時，紅顏系統就會自動解鎖。可以通過對美人進行約會、賞賜、技能升級、寵幸等途徑為全隊武將加成屬性。對擁有不同的屬性加成，每位美人的培養都是相互獨立的，因此多位美人對武將的加成是可以疊加的。你會喜歡「青梅竹馬」的戀人，還是「命中註定」的天降之女？傲嬌御姐、軟萌蘿莉、元氣少女——江山、美人可皆有的樂趣，就在《幻想名將傳》。

各有姿色，選擇你的專屬紅顏

副本齊開，資源培養無壓力

作為一款三國卡牌手遊，在副本的開設上，結合三國歷史，努力嘗試創新，開發出包含趣味副本、挑戰副本等全新形態的副本玩法。史上赤壁之戰後，曹操大敗，諸葛亮算準曹操必走華容道，派武將前往攔截，「華容道」副本中，玩家探索每層地圖時，會隨機觸發不同事件，擊敗攔路首領可獲得額外錦囊妙計。運籌帷幄，成王敗寇就在一線之間！

「過關斬將」中每一關卡共有簡單、普通、困難三個不同難度，根據挑戰難度，最終會獲得不同星數和貨幣，玩家的挑戰難度越高，獲得的星數和貨幣就越多。同時，每次挑戰關卡，可能隨機觸發屬性事件或錦囊事件。此外，還有其他不同副本能提供豐富資源，讓各位玩家不再為資源養成而苦惱。

原創副本，爽快體驗不長草

下一目標 事前登錄30萬突破

截至今（24）日，官方喜報事前預約人數已經正式突破20萬，目前已解鎖預約獎勵為「神器印記*10、祈福令*10、演武令*10、進階丹*200」，相信不久，即可解鎖下一階段的30萬預約福利。現在還沒預約的玩家不如現在點擊參與，和其他玩家一起獲取更多豪華預約獎勵吧。

30萬登錄突破獎勵內容

欲知更多有關《幻想名將傳》事前登錄活動消息的玩家，可前往遊戲官網、遊戲官方FB進行查詢了解。