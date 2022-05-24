56歲的中台科大學生李鳳珠（右2）獲得今年總統教育奬。（中台科大提供／陳淑芬台中傳真）

56歲的中台科大學生李鳳珠（右）獲得今年總統教育奬。（中台科大提供／陳淑芬台中傳真）

「很感恩，在人生低谷有人拉我一把！」今年奪得總統教育奬的56歲中台科大學生李鳳珠，年輕時種香菇挺過921地震、72水災及88風災連續打擊，2008年后豐大橋斷裂再帶走她的獨生女，她為從陰霾再站起來，做志工、49歲起走進校園讀高中、科大，再考上10多個專業證照重拾自信，她說：「未來要積極經營第三人生」。

中台科大食品科技系大四生李鳳珠，今年以56歲獲得總統教育奬，是5年來最高齡的獲獎人。李鳳珠幼時家貧， 22歲結婚卻遇人不淑而離婚，32歲帶著女兒再婚到新社種香菇，沒想到，1999年的921地震、2004年72水災，2009年的88風災相繼重創家園及香菇寮，2008年辛樂克颱風大水沖斷后豐大橋，狠奪她的20歲獨生女生命，遭受天災人禍接連打擊，李鳳珠身陷人生低谷。

「怎可讓媽，比我更痛！」李鳳珠回憶起那段陰霾的日子說，她罹患重度憂鬱症，數度想輕生難以自拔，直到發現到7旬老母的傷痛眼神，才幡然醒悟。

為走出陰霾，她主動尋求心理協助，為感謝曾協助搜尋女兒救援志工，投入志工行列，至今累積服務時數超過1350小時；為找到生活支撐點，她打開自我學習的心，49歲時勇敢走進校園，就讀高中餐飲科進修部，同學及老師都喊她「阿姨」，再續讀中台科大，創下連續六學期蟬聯書卷獎第一名佳績。

「我的時間不夠用！」李鳳珠說，與孫輩的同學當朋友，心境年輕快樂起來，她積極成為證照達人，已取得2張乙級技術士證照、7張丙級技術士證照及2張專業證書，範疇橫跨保母、照服員、中餐、烘焙及美容等領域，過程中再度找回自己的信心。

走過風風雨雨的李鳳珠堅強樂觀，她表示，接踵而來的壞事、厄運之後，可能就會是好事了，歷盡艱辛、年逾半百的她獲得總統教育奬，讓她欣慰地說，很開心能獲肯定，她花近10年的時間才走出人生的低谷，很幸運地遇到很好的師友「拉我一把」，走過小時貧困、中年婚姻遇挫等人生，未來要好好經營第三人生，一定要健康、助人。她建議年輕學子，要先找到人生目標，堅持不懈地往前走，就會走出自己的一片天。