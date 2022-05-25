今天在大聯盟場上紅襪以16：3痛虐白襪，此戰紅襪大軍攻勢真的相當可怕，他們在比賽前5局就已經拿完全部的16分，後面4局「轉攻為守」封鎖白襪打線，拿下一場非常漂亮的勝利，最近新同學「故事哥」史多瑞(Trevor Story)慢慢甦醒，今天獨攬4分打點，加上先發打者人人都有安打演出，合敲19安徹底擊垮對手。

SIX HOME RUNS AND 16 RBI IN THE LAST FIVE GAMES FOR TREVOR STORY!!! pic.twitter.com/zswb6VC83b — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) May 25, 2022

紅襪季初戰績不佳令人失望，但最近卻拉出一波6連勝，戰績直追藍鳥，而甫加盟的強打史多瑞甦醒成為關鍵，這段時間他締造過單場三響炮、7分打點創舉，還在隔日再秀滿貫炮，今天隨著全隊打線集體爆發，當然也少不了他，首局他就和隊友E.赫南德茲(Enrique Hernandez)雙雙開轟，直接豪取了4分，這是史多瑞本季第8轟。

接著紅襪打線徹底抓狂，2局下2分、3局1分、4局3分，第5局狂灌本場最多的6分，此局他們敲出5支安打，包含瓦奎茲(Christian Vázquez)的陽春炮，此戰瓦奎茲狀態相當火燙，5打數3安打貢獻4分打點、跑回1分，加上史多瑞6打數2安打4分打點、跑回2分，兩人就攻下全隊一半分數，但相較之下瓦奎茲更加兇猛，沒吞下任何三振，史多瑞吞了4K。

白襪投手度過非常難熬的前5局，先發投手希斯(ylan Cease)投3局被敲8支安打(2轟)痛失7分，沒意外成為敗戰投手，而後面接替牛棚也不好過，José Ruiz投0.2局失3分(1轟)、Bennett Sousa投0.2局失5分、Matt Foster投0.2局失1分，沒人能鎮壓住紅襪打線，想必教練也十分頭痛，好在夢魘於5局後結束，可惜白襪沒有任何反撲，仍以13分差吞敗。