疫情變化撲朔迷離，台北市長柯文哲25日指出，首都生活圈洪峰大概過了，壓力會慢慢轉到中南部，還好不是同時到達，政府重心可移轉，若同時到，政府資源就不夠，一個一個來就個個擊破比較容易，咬緊牙關再撐2個月，台灣就解封。

新北市長侯友宜說台灣疫情變得如此嚴重，中央要負很大責任，像邊境管制沒做好、沒有普篩。4月說要與病毒共存，卻在4月底才買兒童BNT，5歲以下幼童可能要等到7月才能打疫苗，如果早點做是否小孩死傷少一點。

柯文哲今主持防疫記者會表示，當然更好的準備是更好啦，坦白講，後來有些疫情變化也超出原先預期，台灣不可能永遠清零，要面對事實，當邊界要打開清零就不可能，下一步就是與病毒共存。

他指出，5歲以下孩童要打疫苗，現在其他國家也是現在才在做，有些事情是需要水到渠成，後面發展才知道前面的需要，抱怨也沒有用。

柯文哲認為，到現在為止雖然一開始手忙腳亂，至少到現在台灣要撐過關，相對香港、韓國損傷還是最小。

他分析，台灣大概再1、2個月，邊境會徹底解封，入境要關7天，台灣怎麼和世界貿易，也不會有觀光客，聽說風電工程，外國工程師進來麻煩，都有延誤，既然台灣要做為世界一份子，不可能鎖國清零，要與病毒共存就是如何以最低成本達到，過程不是很完美，總是東湊西湊，不是考100分，但還是及格。

柯文哲還說，台灣解封代價還是全亞洲最低，日本表現也不錯，但日本是相當先進的國家，資源贏台灣很多，拿南韓、香港、越南來比，到現在台灣做得還可以，過程當然看了也不喜歡，抱怨完還是要做事。

他強調，首都生活圈洪峰大概過了，高原期要怎麼維持，中南部會慢慢上來，壓力會慢慢轉到中南部，還好不是同時到達，政府有重心移轉，若同時到，政府資源就不夠，一個一個來就個個擊破比較容易，咬緊牙關再撐2個月，台灣就解封了。