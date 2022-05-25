國內疫情嚴峻，全台大多數學校停止實體課程1周，讓老師、家長相當苦惱。一名男網友PO出自己的手機相簿截圖，只見每張照片都是孩子的作業照，引起家長們的共鳴，「停課線上課程日常」、「記憶體容量不足提示一直出現」。

為防止疫情在校園延燒，全台各縣市陸續宣布，23日起高中以下學校全面實施遠距教學，一名男網友就在臉書社團「爆廢公社」PO出一張手機相簿截圖，並表示，「聽說從今天開始，全台灣有70%父母的手機相簿都變成這副德性」。

從截圖可見，畫面中17張照片內容皆是孩子的作業照，且每個科目都有。因遠距教學的關係，孩子寫完作業後必須先拍照傳給老師批改，老師批改完後會再將照片回傳給家長，請孩子訂正，一來一往導致父母的手機相簿照片量大增。

因應遠距教學，學校老師只能請家長拍下孩子的作業上傳，待修改後再回傳給學生訂正，導致父母的手機相簿照片量大增。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

照片曝光後，立刻引起家長共鳴，「停課線上課程日常」、「怎麼講的如此貼切又真實」、「記憶體容量不足提示一直出現」、「這作業是最基本的，孩子上體育課做運動，我還要錄影加拍照」、「此時此刻正在拍照的媽媽飄過」、「我傳完就刪掉了，媽媽不想連開手機都一直看到功課呀」。

也有人感嘆，「你應該看看老師的手機相簿，相較之下會感到慶幸」、「老師比較辛苦，要批改更多作業」、「真心覺得老師眼睛要脱窗了，1人5張照片，27人135張照片，還要找出錯誤」、「有時候挺納悶，明明就已經檢查過了，老師還是有辦法找出錯誤，然後還要再回傳」。