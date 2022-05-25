今日中央流行疫情指揮中心宣布，快篩陽性經醫師診斷後確診。金管會說明，依防疫保單契約約定，被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，保險公司應依契約履行保險責任；快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合經醫師診斷確定之條件，故符合契約之約定。

衛生福利部提供民眾申請並下載之數位新冠病毒健康證明，以衛生福利部疾病管制署為數位證明發行機構，其內容除個人基本資料外，包括檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用之相關資訊均相同，得作為確診理賠證明文件。

今日指揮中心亦宣布，將醫師確認快篩陽性即確診之檢驗結果，納入上開數位證明中。故快篩陽性數位證明亦得作為確診理賠證明文件。另如有進一步查證住院或診療資訊之需求，民眾可以授權方式由保險公司向醫療機構查證。

又衛生福利部已開放民眾申請並下載數位接觸者隔離證明，以衛生福利部疾病管制署為發行機構，與現行由地方政府開立隔離通知書所引用之相關資訊相同，得作為隔離理賠證明文件。