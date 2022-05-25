就讀國二的吳以涵已請自主防疫假，以遠距方式上課。（華視提供）

優質台劇《俗女養成記2》在2021年8月上檔，陳嘉玲與金德興中藥行陳家人有笑有涙的故事，陪伴觀眾度過險峻煩悶的疫情日子。在劇中飾演「嘉玲媽吳秀琴」的于子育日前在社群媒體分享確診消息，獲得許多朋友與網友們的關心，在確診後12天她也在臉書曬出「檢測快篩一條線」的照片，並透露自己身體已經復原了一大半，預計在5月28日出關準備開始工作，正式成為「復原者聯盟」一員。

于子育透露目前身體狀況說：「後遺症就是還有一點點胸悶，有繼續透過視訊看診，醫生建議我多做一些運動，繼續靠吃中藥慢慢把身體修補回來。」談到這段確診休養的日子，于子育表示在家幾乎都在當「追劇、電影迷」，還有看之前想看的書，因為身體比較虛，吃得比較簡單，就沒有再還原父親的紅燒獅子頭等手路菜了，一天大概只有吃兩餐，晚餐常常就是吃些魚、青菜和菇類，她笑說：「現在活動量比較少，就沒特別做什麼菜，怕一直吃會變胖！」

目前就讀國中二年級的吳以涵，因為校園確診人數越來越多，媽媽對於學校「九宮格匡列」的方式有些擔憂，怕有許多看不見的黑數，因此從5月初就幫以涵請了自主防疫假，以遠距方式上課，吳以涵表示，「目前班上大多數人還是實體上課，班上如果在考試的話，遠距同學因為沒有考卷，就只能自習，比較麻煩。」有時候因為學校網路、設備和同學操作問題，也會讓遠距上課更加困難，她說：「日前段考之前，也是在家自己讀書自習，壓力很大！希望疫情能早日平緩，回歸正常生活」。

對於入圍第57屆電視金鐘獎的期望，于子育表示因為今年優質的戲劇很多，相信競爭會非常激烈，希望今年俗女演員都可以入圍，一起參加頒獎典禮，並直言：「很想念大家」。飾演「小嘉玲」的吳以涵則表示，「希望評審能看見我在第二季表演上的努力與進步」， 同樣很期待在典禮上與俗女大家庭團圓。

《俗女養成記2》將再5月26日起晚間9點在華視主頻播出，帶觀眾重溫溫暖故事。