吳宗憲幫薔薔題字，說不要倒著唸。（《天王到你家》提供）

吳宗憲最新一集《天王到你家》跟情歌天王范逸臣、話題天后薔薔一起參加校園活動園遊會，地點在醒吾科技大學，憲哥更開場就介紹自己曾經在15年內辦過2千場校園演唱會，1年大概做150場左右，是校園演唱會的老司機。

節目中，吳宗憲問到薔薔是否有想要投創的事業，薔薔立刻搶答說：「有有有！我現在自己要開一個，想搞男模公司，我要開男模會館。」吳宗憲則搞笑回：「我再幫妳題字，好不好？」薔薔樂開懷拍手叫好，憲哥狂笑說：「題『王之精舍』，但人家客人來，妳位置要擺對，倒著念不行。」羞得薔薔當場噴笑。

薔薔現場更是遇到醒吾國標舞王，也情不自禁的加入尬舞，來了一段即興舞蹈，吳宗憲笑說特別疼薔薔就是這樣，隨時隨地人來瘋，引得現場師生歡笑連連。 《天王到你家》每周三晚9點更新，第12集完整節目將於25日播出，包含《ETtoday新聞雲》官方網站、《播吧》粉絲團，以及YouTube《ETtoday星光雲官方平台》同步播出。