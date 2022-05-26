南韓45歲女星咸素媛（함소원），2018年嫁給小18歲的大陸網紅陳華時曾在演藝圈中造成轟動，但兩人最後還是挺過輿論的壓力順利結婚並生下一名女兒，之後兩人還登上各大綜藝節目分享私下生活，卻在2021年意外爆出「造假炫富風波」重挫形象而消失在演藝圈中，經過1年的反省才在近日回歸綜藝節目，還在節目中意外透露消失期間經歷流產的痛苦心情，再度引起熱議。

咸素媛與大陸富二代網紅陳華結婚並生下女兒後，透過實境節目《妻子的味道》的獨家拍攝，公開兩人私下的真實生活而獲得大批網友關注，也讓大眾對於這對「母子戀」逐漸改觀並給予支持，兩人還經常在節目中公開富二代老公在大陸的豪門生活，以及公婆奢華又豪邁的消費方式，令不少觀眾大開眼界。

但沒想到2021年就爆出他們開名車、住豪宅、老公是大陸富二代的身分造假，咸素媛事後雖坦承在節目中有「誇大」，但否認造假的事情，喊冤表示大部分都是謠言，甚至要求媒體下架假新聞試圖操控輿論，受到網友強烈抨擊，她的形象也瞬間跌入谷底，暫時消失演藝圈，直到近日才再度帶著丈夫及婆婆登上談話性綜藝節目《進擊的奶奶》正式宣布回歸。

節目中，咸素媛透露，現年已45歲的她很想再懷上第二胎，但做了1年的試管嬰兒都沒有成功，因此沒在第一時間發現自己靠著自然受孕懷上第二胎，因為當時他們正深陷負面輿論中，無論做什麼回應都備感壓力，孩子因此沒能撐過12周就被醫生宣告胎停，讓她大受打擊。

咸素媛在節目中淚訴流產的過程。（圖／YOUTUBE）

咸素媛表示，當時的她無論是開電視還是看手機都很痛苦，即使想要解釋謠言卻沒人相信，而當初懷上第一胎初期，也曾經歷過許多辛苦的事，最後還是成功生下女兒，所以對於第二胎也抱持著撐下去的希望，直到醫生告訴她寶寶情況不樂觀，建議她引產才驚覺真的留不住，但咸素媛仍認為「小孩會重新復活」，所以遲遲不肯動手術，後來在老公不斷的勸說下，她才同意動手術，但對她來說是相當沉重且痛苦的決定，因此在節目中忍不住放聲大哭，主持人也紛紛給予安慰。

老公陳華在一旁看到咸素媛難過的模樣，也暖心表示「對他來說只要惠晶一個女兒就夠了」，而網友對於咸素媛重返演藝圈原本還想再度批評，但看到她痛心的過往也無法再多說什麼。