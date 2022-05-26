罹患思覺失調症新北市蘇姓女子去年向68歲母親索討5070元貓飼料費被拒，她拿水果刀刺殺母親，一審新北地方法院依傷害直系血親尊親屬致死罪將蘇女判刑4年6月，刑前監護5年，二審台灣高等法院改判4年8月，刑後監護4年。可上訴。

去年2月23日下午，蘇女向母親索討對方承諾代為支付之貓飼料費用未果，而與對方發生爭執，蘇女到五金百貨行購買水果刀1把，返回住處繼續向母親索討飼料費，雙方再次發生爭執時，蘇女持水果刀朝母親左下腹部刺擊1下。

蘇女不慎刺破母親左側總髂動脈，導致其失血過多，而因低血容性休克死亡，員警接獲其在場目睹之兄長報案稱有打架糾紛前來處理，蘇女主動向前來處理之警員自首。

新北地院考量蘇女長期罹患思覺失調症，近年症狀加劇，出現被害妄想及暴力之行為，且其整體智力表現落在邊緣至輕度智能缺損範圍，案發前未服藥控制，持刀刺擊母親1下即主動停止，依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑4年6月，上訴後高院改判4年8月。