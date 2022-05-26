樂天桃猿疫情燒不停，26日一小時內2度更新疫情，新增3球員快篩陽性，統計一軍隔離人數已達16人，聯盟公告，猿隊因疫情匡列人數達到停賽標準，因此26日與中信兄弟於台東賽事停賽。

原截至昨天為止，樂天桃猿匡列14名一軍球員，今樂天桃猿新增3名快篩陽，另原訂26日解隔離的2名球員在解隔期滿因快篩陽持續隔離，1名球員解隔，統計ㄧ軍隔離人數已達16人，因此今日台東賽事停賽。