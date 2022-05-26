遠見雜誌26日公布2022年各縣市長施政滿意度調查，雲林縣長張麗善施政滿意度66.7％，比首年增9.4個百分點，該項電話民調時間為3月1日至4月17日，取樣700人，抽樣誤差±3.7％。

張麗善表示，各項民調都是施政的重要參考依據，表現好的持續精進，表現較不足的會虛心檢討，用平常心來看待民調。

她表示，過去10多年雲林縣發展確實落後許多，鄉親有感受到這3年多的進步，她相當欣慰，也會繼續努力打拚。

雲林縣政府表示，遠見雜誌這項評比創下2010年以來雲林縣施政滿意度最佳成績，八大施政面向的滿意度增加、不滿意度下降，進步最多是「道路與交通」，滿意度成長5.3％，也有5成8民眾支持張麗善連任。

縣府表示，張麗善上任以來，雲林在全國性評比中獲得多項肯定，包括首度榮獲行政院政府服務獎、觀光首度突破千萬人次、打造雲林良品農產品牌、打通中斷22年的草嶺149甲線、償還縣庫負債44億元躍升全國財政紀律第三名等，都是她回應雲林鄉親期待的重大施政成果。