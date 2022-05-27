今年3月8日吳姓民眾打電話到打造豪宅的知名建設公司、寶豐隆興業，表示要找國泰集團創辦人蔡萬霖兒子，寶豐隆興業董事長蔡鎮宇，數天後又到公司守候及徘徊，警方依違反社會秩序維護法之藉端滋擾行為移送，台北地方法院認為吳並無暴力等行為，裁定不罰。可抗告。

台北市警局大安分局移送指控，吳在3月8日曾致電寶豐隆興業公司找尋董事長蔡鎮宇，並詢問該公司相關資料，3月14日又到公司表示要找董事長蔡鎮宇，並騷擾、守候、來回徘徊，以接近或刺探該公司人員行蹤，吳涉嫌違反社會秩序維護法。

台北地院依警詢筆錄及現場影像光碟，認為吳只有寶豐隆興業公司按大門對講機，並無為喧嘩、喊叫、阻擋他人行動或其他暴力、攻擊之舉動，其手段尚屬平和，該等行為對場所秩序之影響尚難認已達難以維持或回復之程度。

北院認為，因無其他證據顯示吳的行為已構成滋擾該公司及場所之安寧秩序，無法憑片面指控，就認定吳的行為已構成社會秩序維護法「借端滋擾公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，因此裁定不罰，可抗告。