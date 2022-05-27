新北今（27）日新增1萬9363例確診，居隔列管1萬8237人，居家照護有14萬165人，可解隔4929人、預計康復解隔1萬7468人。新北市副市長劉和然表示，疫情趨勢的確在緩緩下降中，後續會再配合快篩陽即確診的政策，來做一個完整的評估。

劉和然今天在疫情記者會上指出，從曲線圖來看，整個已經差不多是一樣的模式，大概都在1萬7千例至2萬例之間徘徊，而從7日平均數字來持續觀察，趨勢的確在緩緩下降中，至於後續的趨勢會不會往下一直走，會配合快篩陽即確診的政策，再做完整評估。

劉和然表示，新北率先實施居家照護，目前康復解隔人數為25萬7910人，正在居家照護則是14萬165人，兩個數字相加後為39萬8075位，明天這個數字就會破40萬。

劉和然說，這段時間非常謝謝醫療同仁、公衛體系的同仁、各診所和藥師公會等等全力協助，讓確診者能因應自己的身體狀況，可以住院或到集中檢疫中心，也可以留在家居家照護。