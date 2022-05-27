人母查看14歲女兒平板電腦驚惶不已，在女兒與男網友小王對話紀錄中發現兩人發生過性行為，追查質問後，女兒竟爆曾與多名男網友嘿咻。人母揪出小王及曾猥褻女兒2次的張男怒告，張男坦承各在電影館包廂及飯店房間要求少女幫他手淫打手槍，人母堅不和解。法官依猥褻罪判張男徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

從事水電的張男，在2019年8月底在網路認識少女，她在2006年3月初出生，年僅13歲多。張男在2020年2月28日晚間約少女到中市電影館包廂，對少女上下其手，並要求幫他手淫打手槍，當時少女未滿14歲；同年3月14日晚間，張男約少女到中市某飯店，再度猥褻。

少女母親在同年11月間觀覽女兒的平板電腦，從女兒與男網友小王的網路對話紀錄，竟發現兩人曾發生性行為，她憤怒質問女兒，沒想到，女兒承認，曾與多名男網友嘿咻，人母怒揪小王及張男報警處理，兩人各被依涉妨害性自主案件偵辦。

張男坦承猥褻，但辯稱他並未詢問少女年齡，只知道她可能未滿16歲。偵訊時，少女指認張男無誤，表示願意和解；但人母沒有意願和解，在法官調解程序時，母女都未出庭。

法官以張男坦承犯行、素行良好，並採信他不知少女不滿14歲，依對14歲以上、未滿16歲女子之猥褻罪2罪，判他徒刑5月，得易科罰金。