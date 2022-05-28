安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉今年1月驚傳因捲入周焯華（洗米華）非法經營賭場案被捕，澳門警方之後開記者會證實逮捕了陳姓、蔡姓兩位嫌犯，而安以軒也就此神隱，日前傳出刪光微博上兩人合影，引發婚變揣測。而和陳榮煉因同原因被捕的周焯華昨(27日)傳出因被控成立犯罪集團、非法賭博等罪名被正式起訴，若成立犯罪集團罪名成立，最高會被判有期徒刑12年。

去年11月太陽城集團前主席周焯華（洗米華）因涉及在大陸非法開賭場，被溫州檢察院批准並於澳門被捕，查閱起訴書後發現除了太陽城外，陳榮煉旗下的德晉集團等其他幾家公司也捲入，據知德晉集團成立於2007年，是當地的博彩中介人之一，去年貴賓廳轉碼數更超過周焯華所擁的太陽城。

而陳榮煉傳出被捕後，德晉集團的官網、官方臉書都已經停止運作，太太安以軒也人間蒸發，她的經紀公司表示：「藝人私事不作回應，謝謝」。今年520，安以軒更被發現悄悄清空跟丈夫有關的合照，只剩下曬一對子女的相關照片，引來外界揣測兩人婚姻是否觸礁，但安以軒仍未回應。

據《澳門日報》報導，早陳榮煉一步被捕的周焯華，檢察院前日已對其在內的21人正式提出控訴，周焯華遭指控創立犯罪集團、非法賭博、清洗黑錢等罪名，當中創立犯罪集團罪最高刑期12年，其他嫌犯也被控參加犯罪集團等罪名，而21位被告中不含陳榮煉，也就是說關於陳榮煉的具體控訴仍未出爐。