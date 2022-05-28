台灣大學今(28)日舉行校務會議，校內近年來新設立的台大法務處表示，109、110兩年合計處理共1638件法律案件，其中訴訟案達87件，包括補習班侵權使用台大做為頭銜招生等商標案件，還包含勞資爭議、不續聘與學術倫理等案。

台大法務長、法律學院院長陳聰富指出，台大近年成立法務處，處理校內各項法律事務，民國109年始承辦訴訟與非訴訟案等共計700件法律案件。

陳聰富提到，自109年1月至今年4月，法務處處理訴訟案件達87件，其中最多為民事訴訟，包括校產管理、商標類案件、勞資爭議、工程糾紛履約與損害賠償等。另外還有4件刑事訴訟案，其他則多為教師升等、不續聘或學術倫理等行政訴訟案或訴願、申訴。

陳聰富說明，在絕大多數的訴訟案當中，台大都是被告，僅商標類等案則轉為原告，案件包括民間補習班使用台大的頭銜進行招生，校方因此要求不可再繼續使用。另有校產維護相關案件，多是房屋土地遭侵占等情況，同樣由台大來維護自身權益。

陳聰富說，台大在還沒成立法務處之前，官司都委外由律師處理，過去曾發生1件案子被拆成3件的情況，校方為此得支付3次的律師費，由校設法務處承辦，則可有效節省律師費支出，行政上也更有效率。