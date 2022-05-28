台中1名李姓游泳教練在打遊戲時，認識1名10歲女童小花（化名），2人相約看電影，李男竟在未戴保險套的情況下和小花發生性行為，事後還辯稱不知道小花是未滿14歲的女子，法官審理時，依對未滿14歲之女子為性交罪，判李男有期徒刑3年4月。李男不服上訴，遭台中高分院法官駁回，維持原判決。

據判決書指出，李男在網路上打遊戲認識小花，李男明知對方為未滿14歲之女子，竟於109年11月看電影時，在好奇心的驅使下2人發生性行為，過程中李男還未戴保險套，事後小花與同學們聊天時不小心透露此事，經老師發現後告知父母，且報警提告。

李男辯稱，他不知道小花是未滿14歲的女子，他僅與小花看電影而已，並無發生性行為，因為小花看起來很早熟，以為是高中生，但法官認為李男自稱是游泳教練，並非毫無社會經驗之人，對於相處對象之年齡是否為幼女，應有相當程度判斷能力，況且2人一起看電影，應該具有一定的熟識度，不可能不知道小花的年齡。

小花表示，看電影時李男先親吻她後，伸手摸她的胸部，還把她的褲子退去，2人發生性行為的過程中，李男沒有戴保險套，是後來才戴上的，某次她在和同學們聊天時，不小心將和李男愛愛一事，告知同學們後被學校老師發現，此事才東窗事發。

台中地院法官審理時，認定李男證詞不足以採信，但考量李男正值血氣方剛之齡，因一時衝動，明知小花心智尚未成熟、年幼懵懂，竟與小花發生性交行為，已違反社會善良風俗秩序，嚴重影響小花身心成長，且李男犯後矢口否認犯行，也沒有積極彌補小花所受損害之態度，法官依對未滿14歲之女子為性交罪，判有期徒刑3年4月。李男不服提起上訴，遭台中高分院駁回，維持原判決。