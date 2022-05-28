國民黨台北市長參選人蔣萬安已啟動歷任台北市長請益之旅，外界關注是否也會拜會民進黨前台北市長、前總統陳水扁。蔣辦回應，相關拜會行程尚在安排中。陳水扁受訪表示，「卸任市長的經驗之談是公共財 ，蔣萬安有意拜訪，我不會拒絕」。
陳水扁今接受本報記者詢問時謙虛指出，台北市長升格為直轄市後，1994以來共選出4位分屬4個不同政黨的市長。「只有我做4年，其他3位都是連任，市長經驗相對不足，能建議的也有限」。
他說，2年前台北市設市100週年，他也有回娘家，和其他6位前後任市長包括馬市長同台。
國民黨台北市長參選人蔣萬安已啟動歷任台北市長請益之旅，外界關注是否也會拜會民進黨前台北市長、前總統陳水扁。蔣辦回應，相關拜會行程尚在安排中。陳水扁受訪表示，「卸任市長的經驗之談是公共財 ，蔣萬安有意拜訪，我不會拒絕」。
陳水扁今接受本報記者詢問時謙虛指出，台北市長升格為直轄市後，1994以來共選出4位分屬4個不同政黨的市長。「只有我做4年，其他3位都是連任，市長經驗相對不足，能建議的也有限」。
他說，2年前台北市設市100週年，他也有回娘家，和其他6位前後任市長包括馬市長同台。
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