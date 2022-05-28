立委江啟臣今天在臉書貼文表示，今天已累計10名兒童確診不治！對父母而言，每「一個孩子」，都是他們的「全部」。(翻攝江啟臣臉書)

江啟臣在臉書貼文「孩子一個都不能少」！(翻攝江啟臣臉書)

「孩子一個都不能少！」藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走了」，引起熱議！立委江啟臣今天在臉書PO文說「現在，在臺灣社會裡有一群網軍側翼，敲著鍵盤『狂問』：有很多孩子死亡嗎？」「對父母而言，每『一個孩子』，都是他們的『全部』。」

日前藝人郭彥均在臉書貼出與醫護友人對話，引發網友熱議！還遭外界質疑真實性；郭彥均昨刪除該文章並道歉，直言只是「想呼籲大家愛護醫護」，強調並非是指「單位知情不報，隱匿疫情」，造成許多人誤會，表示「真的很抱歉」。

行政院長蘇貞昌今天受訪時說，這種不實謠言內容相近類似，由相近團體明顯的操作痕跡，非常不宜，同時對辛苦防疫工作非常不尊重，並引起社會恐慌，大可不必，政府會將加以究責、查辦。

立委江啟臣今天在臉書PO文說，「今天已累計10名兒童確診不治！試想，一個家庭不論有幾個孩子，只要一人不幸染疫離世，會有人告訴他們：反正，你只少了一個孩子嗎？」

江啟臣貼文指出，「現在，在臺灣社會裡有一群網軍側翼，敲著鍵盤『狂問』：有很多孩子死亡嗎？」「對父母而言，每『一個孩子』，都是他們的『全部』。」或許答案不該由人民回答，而是政府。

孩子一個都不能少，這不只是父母的責任，政府更是責無旁貸！