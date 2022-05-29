國軍最硬教召陸司令稱滿意度９成？網：當兵不能說真話！主持人戴立綱說，為維持國軍後備軍力，國防部推動14天新制教召，此次教召也被稱為是「史上最硬教召」。包括每日施訓10小時、行軍夜校長達22公里、野外宿營等。而近日網路上就流出一份教召員填寫的問卷，內容更是大吐部隊的亂象和問題，但陸軍司令仍表示，這次的教召的伙食及用餐規劃，滿意度9成以上，事實的真相是？

戴立綱對實習生紫筑蜘蛛說，拜託不要再騙那些沒當過兵的好嗎？當兵不能說真話，不然當兵當不完，不過剛剛提到這次新制教召的目的，是維持國軍後備軍力，但根據這次實施的內容，好像比現役的兵還要硬？

第一點，官方明文規定是周休二日，然後被教召的要連續十四天待在裡面？請問這是什麼標準？十四天有放假嗎？不覺得這政策很奇怪？

第二點，全程野地宿營，這次教召是以專長分配單位的，當兵除了伙房兵具備煮飯能力，其餘的人是不用煮飯的，所以教召不複習專業技能，反到要大家學習煮飯野營？很想知道在軍中隨便抓個軍官來野地宿營，他是否也會搭帳篷？會就地煮飯？而且據教召的朋友說，洗澡是用臨時搭建的沐浴站，熱水不夠用，忽冷忽熱，根本就是災難！

第三點，明文規定這十四天是不能訂便當叫外送，這次教召有發軍用口糧，與我們上次開箱的Ａ式口糧不同，這次的口糧有加熱的食物可以吃，就是加水會加熱那種，只是據教召的朋友說，超級難吃！不如不吃，當過兵都知道，軍中除了福利社，還會有小蜜蜂，這兩樣，根本就是當兵的天堂，結果教召十四天不但沒有，還限制你不能叫外送？然後現役的軍官過的比你還爽？

第四點，每日施訓10小時、行軍夜校長達22公里，就問現役的軍官士兵是不是也能完成這樣的強度？不是要我要吐槽，軍中每兩年健檢一次，體格不合格不會怎樣，健測不過也不會怎樣，難怪軍中越資深的，身材越差，說什麼維持後備軍力？先看看現役的國軍什麼樣子吧！尤其是那些志願役，被教召過的朋友都說，以往的教召多數時間，都是軍中招募時間啦，一直詢問我們要不要簽？簽什麼簽？簽下去跟你們一起浪費人生嗎？一直講薪水多好薪水多好？薪水好還會缺人嗎？如果國軍給大家的印象是保衛國家，不是國家米蟲、薪水小偷、吃喝嫖賭，我想會有很多熱血青年願意加入！

第五點，一意孤行要辦什麼十四天教召，不知道有多擾民嗎？這十四天，公司不但缺個人，還要給薪水，企業怎麼想？如果被教召的人是自己創業呢？擺攤做點小生意的呢？十四天空窗嗎？政府補償嗎？沒有！政府管你去死啊！我就很想問，你們這些當官的小孩子有被教召嗎？有嗎？志願役缺人是你們的問題，然後扯個名目要做戲給誰看啊？騙大家沒當過兵，還是不知道國軍零作用？

第六點，接著說說最荒謬的事情，政府擬將徵兵役期從4個月延長到1年，掀起各界熱議。但究竟何時才會實施，民進黨知情人士透露，如果仍維持為軍事訓練役，不管要延長多久都得修法，就算通過了，還要等到公告2至3年後才會施行，換句話說，就算是在2024年總統大選前定案，新制也不會立刻上路。 所以之前當四個月只領結業令的需要補回一年嗎？所以你們政府將役期改了又改，結果發現軍人不夠又要改回來？政策對你們這些政客來說就是兒戲？還是國家安全對你們來說可以這樣改了又改？我覺得改役期這件事情本身就是笑話，當四個月或當一年有差嗎？你們這些人是不是覺得當過兵就會打仗？還是時間長度可以決定是否精實？誰不知道當兵就是混日子，請這些政客不要光說不練，先把自己的孩子送去軍中好好操一番再說，真的是別人的孩子死不完！