副總統賴清德29日下午，在立法院副院長蔡其昌、台中市副市長陳子敬陪同下，至台中中央公園視察台中榮總大型篩檢站與一條龍是給藥得來速，肯定台中防疫作為，強調身為醫療人員一份子，以全體基層醫護為榮，他也呼籲，現行行政流程已經大幅簡化後，新冠確診者應設定在24小時內給藥，才能降低中重症與死亡率，現行72小時內給藥，仍然太慢。
台中榮總醫院與台中市政府合作，率全台之先，將社區篩檢站升級優化，並開設排隊、掛號、篩檢、看診至領藥的一條龍式服務；中榮院長陳適安簡報時，特別感謝全體醫護和資訊人員超給力，迅速建置相關軟硬體，中央公園篩檢站自520開設9天以來，已為1萬2284人提供服務。他感謝中市府提供中央公園天空瓊頂最佳空間，更謝謝蔡其昌即時協調中央，提供20台PCR採檢設備、擴充量能。
賴清德致詞時，肯定台中市府團隊對於防疫的相關努力，他細數台中市三劑疫苗覆蓋率，都高出全國平均，歸功於中市衛生局多箭齊發，而基層診所、醫師公會診所協會通力合作，投篩檢、快篩得來速，和兒童得來速與給藥得來速等服務，26日新政策上路以來，也已有239家院所投入快篩陽視同確診的評估服務。
賴清德說，各級醫療院所的齊心合力，讓他對台中市的防疫工作，非常有信心，然而，面對新冠疫情已近3年，中台灣目前才正要進入高峰期，全台中市累計染疫人數約14.3萬多人，占人口數逾5％，卻仍達不到群體免疫的幅度，可預期未來染疫人數還會再增加。他呼籲防疫不分藍綠、中央地方，一定要成功守護中台灣民眾健康。
賴清德指出，今年以來台中市染疫中重症有162例、61人死亡，盼能設定目標，讓未來中重症與死亡比率，都降到比過去一年以來更低；他建議應繼續提高第三劑疫苗覆蓋率，縮短確診者給藥時間，並維持一般民眾其他醫療服務需求的正常量能，以免延誤就醫危及一般民眾就醫權益造成社會恐慌。
賴清德說，台中市要目前第三劑疫苗覆蓋率68％，應想辦法再提高長者與高風險族群疫苗施打，另外政府對於孩童的疫苗準備數量充足，應該有順序的施打避免家長恐慌。目前確診者有47％比例發病3天內死亡，因此現行確診後72小時內給藥依然太晚、太慢，希望能再縮短到24小時內，才能有效降低中重症與死亡率。
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