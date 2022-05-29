副總統賴清德（右5）至台中市中央公園視察台中榮總醫院的一條龍式大型篩檢站與給藥得來速，肯定台中市的防疫作為。（謝瓊雲攝）

副總統賴清德（右3）至台中市中央公園視察台中榮總醫院的一條龍式大型篩檢站與給藥得來速，肯定台中市的防疫作為。（謝瓊雲攝）

副總統賴清德29日下午，在立法院副院長蔡其昌、台中市副市長陳子敬陪同下，至台中中央公園視察台中榮總大型篩檢站與一條龍是給藥得來速，肯定台中防疫作為，強調身為醫療人員一份子，以全體基層醫護為榮，他也呼籲，現行行政流程已經大幅簡化後，新冠確診者應設定在24小時內給藥，才能降低中重症與死亡率，現行72小時內給藥，仍然太慢。

台中榮總醫院與台中市政府合作，率全台之先，將社區篩檢站升級優化，並開設排隊、掛號、篩檢、看診至領藥的一條龍式服務；中榮院長陳適安簡報時，特別感謝全體醫護和資訊人員超給力，迅速建置相關軟硬體，中央公園篩檢站自520開設9天以來，已為1萬2284人提供服務。他感謝中市府提供中央公園天空瓊頂最佳空間，更謝謝蔡其昌即時協調中央，提供20台PCR採檢設備、擴充量能。

賴清德致詞時，肯定台中市府團隊對於防疫的相關努力，他細數台中市三劑疫苗覆蓋率，都高出全國平均，歸功於中市衛生局多箭齊發，而基層診所、醫師公會診所協會通力合作，投篩檢、快篩得來速，和兒童得來速與給藥得來速等服務，26日新政策上路以來，也已有239家院所投入快篩陽視同確診的評估服務。

賴清德說，各級醫療院所的齊心合力，讓他對台中市的防疫工作，非常有信心，然而，面對新冠疫情已近3年，中台灣目前才正要進入高峰期，全台中市累計染疫人數約14.3萬多人，占人口數逾5％，卻仍達不到群體免疫的幅度，可預期未來染疫人數還會再增加。他呼籲防疫不分藍綠、中央地方，一定要成功守護中台灣民眾健康。

賴清德指出，今年以來台中市染疫中重症有162例、61人死亡，盼能設定目標，讓未來中重症與死亡比率，都降到比過去一年以來更低；他建議應繼續提高第三劑疫苗覆蓋率，縮短確診者給藥時間，並維持一般民眾其他醫療服務需求的正常量能，以免延誤就醫危及一般民眾就醫權益造成社會恐慌。

賴清德說，台中市要目前第三劑疫苗覆蓋率68％，應想辦法再提高長者與高風險族群疫苗施打，另外政府對於孩童的疫苗準備數量充足，應該有順序的施打避免家長恐慌。目前確診者有47％比例發病3天內死亡，因此現行確診後72小時內給藥依然太晚、太慢，希望能再縮短到24小時內，才能有效降低中重症與死亡率。