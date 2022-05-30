一名人妻表示，老公交往10餘年的前女友去年生病過世，而前女友未婚，其信仰的宗教規定未婚女子死後僅能奉在菜堂，前女友的父母不捨，遂提議老公與她冥婚，還得把小孩過戶給她，她反對卻被婆家痛罵「肚量小」，讓網友全都看傻。

「是我肚量小嗎？」這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，人妻透露，老公與前女友為青梅竹馬，兩人自10幾歲交往至24歲，因雙方人生規畫不同而分手，她則在兩人分手後1年半才遇見老公，交往3年後步入禮堂。

人妻說，老公與前女友仍保持聯絡，她也與前女友相處融洽，甚至婆家與前女友家依舊關係密切，婆家還留有前女友專用的房間，公婆在她與老公結婚後，私自認了前女友當義女，還提議她的小孩認前女友當義母，因她不願意而未果，然而去年前女友因病離世，婆家陷入悲傷情緒，老公也因此消沉2個月。

人妻續說，前女友的母親先前來婆家拜訪，稱因宗教信仰，未婚女子僅能將骨灰置放在菜堂，因不捨女兒，便提議老公以冥婚方式娶回前女友，同時把小孩也過戶給對方，引起她強烈反彈，公婆聞言則痛罵她「肚量小」，稱若不是她插足當小三，前女友與老公早就結婚，讓她滿腹委屈又不曉得如何是好，遂發文請教網友。

貼文發布後，許多網友看呆了，紛紛表示，「可以叫公公跟她冥婚啊…讓婆婆展現一下她的大肚量」、「你是對的，要堅持」、「以現實活在世界上的人（妳）為首要考量」、「這婆家病得不輕」、「真的有事，覺得你才是正常人」、「你是對的，支持」、「你還不趕快帶著孩子跑」。