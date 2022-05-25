52歲一代香港小生陳浩民與小他16歲的大陸模特兒蔣麗莎2011年結婚，在5年內連生4胎，組成一家六口，夫妻也積極在大陸演藝圈發展，不過陳浩民夫妻近日卻遭爆，給保母吃家裡剩菜爭議，引發網熱議，就有粉絲看不下去，在抖音曬出陳浩民、蔣麗莎一起和保母、助理吃飯的影片，替陳浩民洗刷冤屈，還釣出陳浩民留言：「謝謝，你還了我一個清白」。

陳浩民、蔣麗莎日前爆發給保母吃剩菜、剩飯的爭議，引發網友質疑夫妻不尊重保母，隨後，蔣麗莎出面澄清：「我每個月花20000元工資請保姆來幹活，而不是來享福的」，蔣麗莎強調她沒有不尊重保母，並表示他們給的工資在上海算是高的了，一番言論卻讓網認為，蔣麗莎把事情越描越黑。

就有粉絲看不下去，在抖音曬出陳浩民、蔣麗莎一起和保母、助理吃飯的影片，發文一開頭就標記「陳浩民保母剩菜事件真相」，並強調根本沒有吃剩菜一事，在影片中，陳浩民、蔣麗莎一起和保母、助理吃飯，兩人還不時把菜遞到對方面前，方便他們夾菜。

影片還釣出陳浩民留言：「謝謝，你還了我一個清白」，隨後，陳浩民發文強調：「我們是同台吃飯，我沒有給人吃剩飯」，不少網友也都留言力挺，陳浩民則以按讚方式回應。