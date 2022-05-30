百度地圖聯合馬蜂窩30日發布《2022年端午假期出行預測報告》，預計端午假期首尾兩日將出現全大陸的高速擁堵高峰，擁堵路段主要分佈在四川、安徽、重慶、江蘇等省市，整體旅遊趨勢上，包含綠色出行風尚如深圳、成都、杭州將位列綠色出行熱門城市前三，同時城市周邊遊、鄉鎮遊將繼續成為主流。

據咸寧新聞網引述該《預測》顯示，端午假期全大陸的熱門鄉鎮旅遊目的地前10名為四川甘孜新都橋鎮、湖南湘西芙蓉古鎮、浙江嘉興烏鎮、福建莆田湄洲島、浙江杭州龍門古鎮、四川成都黃龍溪古鎮、浙江溫州楠溪江、新疆阿勒泰喀納斯、陝西漢中青木川古鎮、雲南大理雙廊古鎮。

而《預測》也顯示，去程全大陸的高速擁堵高峰預計將出現在6月3日9點至12點；返程擁堵高峰則預計出現在6月5日15點至17點，且主要位於南方省市，包括四川、安徽、重慶、江蘇等。

此外，隨著低碳生活理念深入人心，越來越多的大陸民眾的旅遊會選擇公車、地鐵、步騎行等綠色出行，該《預測》也公佈端午假期綠色出行熱門城市預測，深圳、成都和杭州或位列前三；深圳大梅沙海濱公園、深圳灣公園和西安大唐不夜城或成為綠色出行熱門景區前三名。