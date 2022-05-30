1名男網友在臉書社團《爆廢公社》貼出2張照片，他開車經過時，剛好看見1名阿北不小心把剛買好的蛋，掉在馬路上，地上滿滿的都是碎雞蛋，原PO發文寫下：「阿北完了，完了，全完蛋了，巴比Q了」，貼文一出引發大批網友們不滿：「蛋超貴」、「一點都不好笑」、「為什麼不去幫忙」、「看笑話最不道德」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》以「阿北完了！完了」發文，他表示日前開車行經彰化某交叉路口時，看到1名阿北，將機車停在路旁，無助地看這掉滿地的雞蛋，從照片中可見，阿北看似不知道該如何處理地上的蛋液，且努力的在尋找剩餘沒破的雞蛋，原PO開玩笑地說：「全完蛋了！巴比Q了！」

怎料文章曝光後引起大批網友不滿，在貼文下方留言砲轟：「沒同理心」、「好笑嗎」、「一點都不好笑，別開食物不說，這都是錢耶」、「為什麼不去幫忙」、「還在巴比Q？不會去幫忙？整天在那巴比Q的，有完沒完啊」、「如果這背影是你爸 不知你感覺如何」、「再巴，我真的一拳巴下去」、「看笑話最不道德」。

不少人也心疼阿北彎腰撿蛋的背影：「為什麼我看了有種心酸，想幫忙他一起撿」、「感覺是一盤左右以上的捏好心疼」、「現在超貴的，覺得心疼」、「雞蛋很貴！長輩一定很捨不得蛋」、「這個要清理，不然下一台機車很容易摔」、「回去要被阿嬤駡了」。