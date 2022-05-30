國民黨下屆苗栗縣長提名人選仍未確定，其中有意參選的前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘，一改以往低調態度，30日透過臉書發布影片，以苗栗縣長參選人身分，來行銷自己。

謝福弘以新聞播報方式，來簡介自己的學經歷，希望帶給民眾新元素。他在臉書貼文表示，在最近的報導中許多關於他參選苗栗縣長的新聞，但他一直都在基層勤走拜訪，臉書上希望能夠以不一樣的樣貌與姿態與大家接觸，希望在政治元素上帶來的肅穆氛圍能夠輕鬆。

他說，美麗的山城在過去歷任縣長與徐縣長的經營下，苗栗國已經不是最新的形容詞，而是享譽國際的慢活城市，也將苗栗推向新的階段，他也常與大家分享慢活升級、花園城市，朝務實有感的觀光大縣，友善環境的宜居之都發展，更要讓住在苗栗成為一種驕傲。

謝福弘稍早透過電訪表示，18鄉鎮中許多支持者包括一些鄉鎮首長，都已經按耐不住，希望他出面表態，所以他這次話被被為主動，向大家表明他的心意，但並非要讓中央為難，或是破壞黨內各個有意參選的人的感情，他只是向鄉親表達他的立場跟心聲。