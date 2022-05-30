全國碼頭工會聯合會日前針對台灣港務公司提出的【港埠業務費合理化調整方案】召開記者會，希望調漲幅度能達到20%。港務公司董事長李賢義今天(30日)表示，這兩個月歷經8場次座談會，調漲已是基本共識，原則上以10%為目標，最快7月底會把費率方案結果呈報交通部公告後實施。

李賢義指出，港務費率自民國87年通盤調整至今已經24年都沒檢討，因此接任董事長後，為提升港口服務品質，並提高基層勞工薪資待遇，在今年4月提出【港埠業務費合理化調整方案】，這個方案提出至今已經在各港口分別與港埠業務收費方和付費方進行8場座談會。

李賢義表示，在8場座談會中，業者當然都站在自己的立場思考，但若呈現各說各話、各執已見，就不可能成功，因此必須靠大家都各退一步，目前看起來，調升港埠業務費10%是大家都能接受的數字，當然，也不是所有業務費率都齊頭式調整，例如港灣碼頭碇泊費率，因為船舶大型化趨勢，初步規劃將原碇泊費率最高級距由6萬總噸提升到18萬總噸。

李賢義說，雖然仍有部分付費方代表提出異見，但都能維持理性溝通交流，預計會在6月底再召開一場說明會凝聚共識，最快7月底把費率方案結果呈報交通部，經交通部核准公告半年後正式實施。

至於港埠業務費調升後，如何落實到基層員工加薪？李賢義認為，因為已經是公開資訊，基於取之於社會，用之於社會，他相信收費方業者會把調漲後的利潤跟基層勞工分享。

正在高雄港公碼頭工作的陳姓碼頭工人說，自從港務局民營化後，因為碼頭裝卸公司變多，在削價競爭的情形下，薪水就直直落，原來每個月8萬多元的收入，掉到只有每月2至3萬元，就算拼命加班不休假，每月最高也只到6萬元，仍達不到20年前的水平。

陳姓工人表示，對於港務公司主動調整費率一事，日前有看到媒體報導，他個人對港務公司能體恤基層勞工的用心給予肯定，但更期盼港務業務費調升後，業者能給基層勞工合理薪資。