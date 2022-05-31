LIVE／飛官徐大鈞駕AT-3墜機殉職 空軍司令部最新說明

空軍官校今（31）早發生教練機訓練意外，飛官少尉徐大鈞於8時3分起飛進行訓練飛行，雷達光點卻突然消失，空軍官校抵達現場後確認是墜機意外，徐大鈞殉職；空軍司令部針對整起狀況做初步說明，並指出事故發生後已暫停全部訓練任務。

飛官徐大鈞少尉遺體送上救護車，官兵列隊敬禮送別。(林瑞益攝)

空軍司令部表示，今天天氣良好適合訓練，事故發生時也有其他教練機正訓練中，徐大鈞於今早8時03分起飛，8時06分於機場東北約5浬處失聯，立即展開搜救行動，發現機體殘骸的同時也發現飛行員殉職，抵達現場時人位於飛機附近，但不曾接獲跳傘訊號，到底有無跳傘行為還要做確認。

空軍司令部指出，殉職的徐大鈞今年23歲，總飛行時間116小時，本機種飛行時間24小時，設籍新北市、未婚，於5月18日進行本機種的首次單飛，至今日為止更進行多次雙飛訓練，今天為第2次單飛訓練，首先由教官帶飛一次後，確認其狀況正常，才讓他進行單飛練習，且徐大鈞起飛後曾回報各狀況正常，不料雷達光點突然消失。