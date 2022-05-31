中央流行疫情指揮中心6月1日起在六都設置BNT兒童疫苗大型接種站，昨嘉義市衛生局就被告知，原訂6月3日撥補的6100劑BNT兒童疫苗先不給，由於嘉市兒童BNT剛開打，雖有控管預留校園和診所的接種量，因民眾施打意願高，衛生局擔心會有不足，強調會跟中央再爭取配撥。

嘉市衛生局長廖育瑋說，昨中央臨時通知6月3日撥補的6100劑先不給，但並未說明原因，目前嘉市獲配發的1萬3000劑，除校園集中接種的預估量，另有4500劑已配撥到診所開放預約施打，由於校園接種是透過嘉E卡調查、計算，可能會有落差，現少了6100劑，只能先靠滾動式調整來控管。

廖育瑋說，除已到位的數量，這6100劑是把所有符合接種資格的孩童數都算進來，由於中央未告知何時再撥捕，基於每個想打的孩子都打得到前提，屆時如真發生一劑難求或想打打不到，一定會跟中央要求給到足。