確診數再回升！本土+80656、死亡增90人 新北、台中、高雄破萬例

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增8萬656例本土、49例境外移入個案，另增190例中重症個案，其中90人死亡，為國內連5日單日死亡數破百後，首度降至百例以下。

指揮中心指出，國內今新增190例中、重症個案，其中108例中症、82例重症，重症個案中新增90人死亡，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗接種、52例年過80歲。確診日介於今年5月2日至5月28日，死亡日期介於5月11日至5月29日。截至目前，國內共累計203萬2983例確診、2255例死亡。

本土個案方面，指揮中心表示，今日新增80,656例本土案例，為38,638例男性、42,001例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,372例)、臺中市(10,586例)、高雄市(10,380例)、桃園市(7,826例)、臺北市(6,707例)、臺南市(6,485例)、彰化縣(4,740例)、屏東縣(2,960例)、新竹縣(2,064例)、苗栗縣(1,970例)、新竹市(1,734例)、宜蘭縣(1,649例)、基隆市(1,631例)、雲林縣(1,610例)、南投縣(1,381例)、花蓮縣(1,295例)、嘉義縣(1,146例)、臺東縣(866例)、嘉義市(776例)、澎湖縣(263例)、金門縣(206例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

至於境外移入，指揮中心說明，今日新增49例，為27例男性、22例女性，其中18例為航班落地採檢陽性；年齡介於未滿5歲至90歲以上，感染國家均調查中。入境日介於今年5月29日至5月30日。