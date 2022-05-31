情侶剛開始交往，總是特別注意形象，想給對方好印象，沒想到會發生這種事情！女星李佳豫(小豫兒)外型甜美可人、口條清晰機敏，感覺是在異性面前能輕鬆拿到高分的完美女生，不料她近日在節目上透露，曾跟某任男友第一次外出過夜，爽吃整條夜市後，竟然送急診，檢查後在男友面前被醫生揪出生病的真相，讓她覺得丟臉至極。

李佳豫最近作客《醫師好辣》節目，吐露某次約會發生的糗事，她透露跟某任男友首度出去玩過夜，兩人去了夜市，因男方很愛吃美食，希望每一攤都能吃到，於是他們從頭吃到尾，大快朵頤後回到民宿，本以為會是愉快的一晚，沒想到到了半夜演變成噩夢。

李佳豫透露，回到民宿後，她其實肚子就開始不舒服，可是想到這是兩人第一次出遊過夜，她不願隨意放屁或是去大號，就一直憋著，就這樣一直到了凌晨4、5點，李佳豫腹痛難耐，甚至痛感延伸到背部，「想像不到會脹氣的地方都脹」，男友急忙帶她去急診就醫。

到了急診處，李佳豫隨即被安排照了X光，醫生看了直指畫面說出：「妳看這個黑黑這些，全部都是妳的屎」，表示她就是沒有排出，所以才會肚子痛，並且開了浣腸藥給她，而男友全程都陪伴在她左右，當然這些診斷都聽到了，讓李佳豫直呼丟臉到不行，透露之後不太敢跟男方相處下去，「以前年輕時有矜持、有自尊，我覺得我的自尊就此瓦解」。