32歲「韓劇女王」朴信惠去年11月宣布雙喜臨門，1月底與小1歲男星崔泰俊低調舉行婚禮，就專心養胎；今（31日）經紀公司發聲明，公開朴信惠本日順利生下男寶寶的喜訊，且母子倆都很健康。

朴信惠所屬的經紀公司31日PO官方聲明，透露朴信惠今天在首爾的某家醫院平安的產下一名健康的男嬰，母子倆目前狀況都很好，在崔泰俊和親友的祝福和照顧下休養中，「朴信惠、崔泰俊夫妻也向給予祝賀的外界表達真摯的謝意，希望大家給予迎來珍貴生命的2人和剛出生的孩子溫暖的祝福和支持。」

事實上，朴信惠與崔泰俊過去是大學的同學，分別就讀中央大學戲劇電影系與戲劇系，求學階段兩人以同儕的身分相處，直到2017年才看對眼、2018年公開戀情，低調交往5年終於開花結果，於1月22日低調結婚，並一起迎接肚子裡的新生命。

而朴信惠產前曾PO孕婦日常，她頂著一頭俏麗的短髮，身穿輕便的服飾，青春的模樣看起來就像女大生，被眾多網友盛讚為「最美孕媽咪」。