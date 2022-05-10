本土疫情升溫，演藝圈內接連傳出確診消息。女團「HUR」10日在社群軟體用影片公開團員確診消息，親自宣布團內C.Holly、巴倫月、連穎、席子淇接連染疫的消息，引起關注。

她們的經紀公司接獲消息馬上停工、全員隔離，自主快篩陽性的團員依照防疫規範前往醫院進行PCR採檢，皆為陽性，為求疫情不再擴散，全公司居家自主隔離，所幸工作人員全數陰性。

她們一開始疑似確診時，覺得身體不適時先自己關在房間，直到胸悶喉嚨乾癢後立刻起身快篩，卻在15秒內顯示陽性，當下腦袋一片空白，馬上聯絡經紀人，並叫防疫計程車去醫院，在進行PCR的過程中想到身為公眾人物有義務要把正確的確診流程跟大家分享，「雖然人真的非常不舒服，但希望透過影片讓大家知道染疫時的SOP，千萬不要慌張、不要害怕，要冷靜的面對自身狀況。」

來自蒙古的巴倫月確診消息傳回蒙古，家人十分擔心每小時電話聯繫不間斷，巴倫月為了讓家人放心，每通電話不漏接，直到確診第五天忍不住跟家人說，「我現在身體恢復很多了，但需要好好睡覺，可以讓我睡飽再打給你們嗎？」

隊長利善榛得知團員確診消息，一一電話確認各自隔離場所，快遞糧食及大量保健食品給團員，居家隔離期間每天訊息關心彼此狀況。其中巴倫月與席子淇在宿舍分層隔離，隔著天花板訊息關心彼此，不舒服時為對方放食物、物資放在房門口，一起度過病程。經紀公司回覆：「團員各自隔離並休養中，謝謝大家的關心，也非常感謝醫護人員每日的辛勞付出！願疫情早日恢復。」