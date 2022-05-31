桃園31日新增7826例本土個案，市長鄭文燦表示，桃園的疫情已經越過高峰期正在下降，但每天仍有上千人確診，防疫工作、醫療整備、疫苗接種都要做好。端午3天連假將至，巨蛋疫苗接種站採免預約施打，也呼籲各校可和醫療院所協調，將學童疫苗接種時間安排在端午連假，方便家長照顧孩子。

鄭文燦表示，桃園屬於相對較年輕的城市，5至11歲的學童有15萬8064人，為六都最高，不過推估約有10％多的學童因確診不滿3個月目前無法接種疫苗。為提升學童的疫苗覆蓋率，31日及6月1日這2天推出4所學校快打站，服務4800名學童。6月2日還有大型疫苗接種站，北區在巨蛋體育館、南區在陸軍專科學校，各會接種2500人，總計5000人，截至明天下午4點前，皆可至市府、衛生局網站填寫預約表單。

鄭文燦說，原規畫195所學校、600家幼兒園要在6月10日前完成集中接種，但由於端午連假期間家長比較有空、方便照顧孩子，為此也呼籲安排在6月6日至6月10日才要接種的學校，可和合約院所溝通協調，將接種時間移到端午連假接種。

「巨蛋接種站端午連假3天採取免預約！」鄭文燦指出，家長可以在端午連假的早上8點至12點、下午1點至4點，帶著5至11歲學童到巨蛋接種疫苗，巨蛋這3天的採檢業務也會先停止，以學童接種疫苗為主，盼能加強學童的疫苗覆蓋率。

鄭文燦提及，目前居家照護累計26萬118人，其中有21萬3112人已完成視訊診療，13個社區醫療採檢站為例，30日有1185人看診，其中76人完成投藥、佔6％，以長者為主，醫療站開設至今已有1萬1981人使用快速醫療通道取得藥物。另盤點11家責任醫院開設1351床專責病床，現收治551人，使用率為37.8％，雖然桃園疫情越過高峰期正在下降，但市府仍會提供最好的採檢、醫療等各方面服務。