桃園一名王姓男子，今年3月與一名葉姓女子開車出遊，行經八德區某公廟前，不慎與俞姓男子發生擦撞，結果遭到對方車上4人持棍棒伺候，遭打到遍體麟傷，車子也嚴重毀損，未料王男事後竟然發現，整起事件竟然是父親因為不滿他不孝，親自設下的詭計圈套，一怒下氣得向父親提告，但事後撤回告訴，父親遭到不起訴處分。

根據不起訴處分書，王男在今年3月某日深夜，跟一名葉姓女子開車到八德區某宮廟前時，現場與俞姓男子車輛發生擦撞。俞男與車上的另外3名男子，毫不由於立刻持棍棒下車朝王男猛毆，甚至砸車洩憤，期間葉女也受到波及腰部受傷。

但是王男事後發現，俞男等人似乎早已等在附近，且有計畫地與他發生擦撞，而且對方根本不讓他有解釋機會，就將他拖下車毆打，導致他頭部、頸肩、背後及四肢多處鈍挫傷，葉女的車也遭砸到全毀。

王男一氣之下調查，發現竟然是老爸教唆俞姓男子等人要教訓他，一怒下向老爸提告傷害、毀損及糾眾施暴等罪嫌，葉女事後自己遭到池魚之殃，車子還被砸爛，也控告王男的父親等人毀損、傷害。

但王男的兒子事後撤告，因此檢察官對王男父親涉嫌傷害、毀損均不起訴；至於教唆公然聚眾施強暴罪經調查後，發現犯案地點在人潮稀少巷弄、發生過程僅三分鐘，現場無民眾駐足觀看或影響人車通行，難認定有破壞社會安寧情形，也以不起訴處分。