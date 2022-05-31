藝人郭彥均日前分享與醫護朋友對話，喊話民眾不要擠爆醫院，增加醫護負擔，卻因對話中醫護朋友一句「很多孩子就這樣走了」，遭綠營網軍出征圍剿，直指散播假消息，連行政院長蘇貞昌也要求究責查辦，引發強烈反彈，就有媒體人翻出郭彥均2年前影片，大嘆竟被側翼打成中共同路人。

資深媒體人黃揚明在臉書PO文，翻出2年前郭彥均為指揮中心拍攝COVID-19防疫宣導影片，甚至在自己臉書宣傳時，也依照指揮中心說法，用武漢肺炎稱呼，如今卻被綠營側翼打成中共同路人，讓他忍不住直問「這樣真的好嗎」，更喊話要所謂的認知作戰專家們，快點找出郭彥均截圖來自對岸的證據。

媒體人黃揚明翻出郭彥均2年前影片，當時郭彥均還幫指揮中心拍防疫宣導片，今年也不斷PO文為指揮中心加油打氣。(圖／黃揚明臉書)

網友挖出過往民進黨總統初選，賴清德遭挺英側翼抹紅一事，大酸「只要不聽話，賴清德都可以是中共同路人」，不意外郭彥均被抹紅。(圖／PTT)

不少網友也紛紛揶揄：「塔綠班瘋起來，連自己人都怕」、「黨說你是同路人，你就是」、「有黨證就沒關係，沒黨證就是有關係」、「綠能你不能」、「只要不聽話，賴清德都可以是中共同路人」、「1450殺紅眼，不管什麼人先抹紅再說」。

事實上郭彥均過往發言都無牽涉政治立場，但直至今年，他仍不斷PO文呼籲大家做好防疫，並為指揮中心加油打氣，一心只希望疫情可早日趨緩。