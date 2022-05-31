林雨宣劇中找羅巧倫報仇。（民視提供）

羅巧倫透露這場戲私下超爆笑。（民視提供）

羅巧倫在民視八點檔 《黃金歲月》演活從小三扶正的黃雪琴，因為劇中老公高駿生(王燦飾)對代理孕母黃曉芸(林雨宣飾)疼愛有加，她發覺兩人似乎有愛苗，為了杜絕自己被篡位的可能，一氣之下破壞曉芸汽車的煞車系統，讓她開車外出撞上山壁，下落不明。

羅巧倫表示，跟林雨宣對戲很過癮，因兩人都很放得開，所以演對手戲時，都很自然，像日前拍攝一場因為把對方陷害到行蹤不明後，晚上睡覺時，夢到黃曉芸出現在旁邊，全身濕漉漉爬上床壓著她說「不要再纏著我跟寶寶了」；羅巧倫透露這一場大家私下超嗨，因為排戲時，導演就要林雨宣直接跨坐，這樣扭打才會好看，林雨宣一開始還不好意思，怕坐上羅巧倫身上會弄傷她，最後羅巧倫對她說「沒關係，我很耐打的」，還要求她「再坐上來一點、不夠不夠，再上來」，羅巧倫說差點歪樓直接親上去，讓工作人員笑翻。

林雨宣許願想要有外景戲後，就災難戲不斷，林雨宣表示雖然外景淋雨滾泥巴很累，但很有成就感，也分享導演在執導過程可愛的一面，她說因為導演不是只有給她指令說要倒地滾泥巴，還會跟她一起躺在泥巴堆中，工作人員則是幫她加保暖雨衣、衛生衣，但她說這是她第一次嘗試到「吃土」的滋味，感謝《黃金歲月》幫她解鎖許多不可能。