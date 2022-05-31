針對中央減少分配BNT兒童疫苗給雲林一事，雲林縣長張麗善今（31日）表示，中央確實在30日通知將配送5600劑BNT兒童疫苗，但後來卻臨時刪減了3300劑，只剩下2300劑，這中間皆有email往來，事實就是事實，不會因為有心人士模糊焦點而改變。

雲林縣衛生局長曾春美表示，在5月30日前，中央共配發2萬0700劑BNT兒童疫苗，以最大施打量來計算，仍需要近4000劑，且醫療院所施打的對象也有可能是外縣市的小朋友，為確保每位孩童都能夠施打，向中央提出再配發5600劑的需求，中央也認同，應允於今（31日）撥補。

曾春美說，原本疫苗接種作業依照相關數量規畫，今天上午臨時得知中央只配發2300劑，確實接種計畫產生混亂。縣府緊急向鄰近縣市商借，已借到4000劑，雲林孩童的疫苗涵蓋率達到百分之百。

張麗善強調，校園集體施打正在進行當中，原本就會保存一定的數量以供學校使用，不應該刻意扭曲，雲林縣5歲到11歲孩童的疫苗施打率目前是全國第五名，預計端午節前完成縣內孩童校園接種計畫。