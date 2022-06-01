金曲獎最佳演唱組合 「Chick en Chicks」 近來釋出第二張專輯《call me 90》，他們曾獲得從金曲獎肯定，但隨後卻陷入金曲魔咒、音樂創作的瓶頸，加上近年來面對合作團隊的壓力，讓兩人坦言，因為得獎後隨之而來的龐大壓力，幾乎喘不過氣來，他們現在好不容易找到心中的答案後，又開始自我反思。

他們為了籌備專輯《call me 90》整整閉關90天，跳脫有別於以往電子音樂框架，加入新嘗試，完成專輯之時意識到好好地與自己對話，才會更認識自己，他們將這90天的體悟整理成歌，推薦給正被困住的粉絲，希望陪伴大家順利度過困境。

他們用音樂帶大家擁抱恐懼與自己，這次新歌〈HAHA!〉歌名看似快樂，其實在編曲上卻選用比較惆悵的鋼琴來呈現，主唱Kartina細膩地把心情交付給旋律，並回憶起錄〈HAHA!〉這首鋼琴時，一個人在電腦面前邊彈邊哭，甚至在錄音殺青的那一天，更是大哭吶喊「再也不要進錄音室了」。