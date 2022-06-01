因疫情衝擊下，許多餐飲業、旅宿業大受打擊，宜蘭縣縣府為鼓勵大家在旅遊時可選擇對環境友善的旅店，減少因旅行住宿所帶來的資源消耗，縣府環境保護局辦理「悠遊宜蘭–旅宿綠生活，一起愛地球」活動；自6月1日起至9月18日，凡入住縣內環保旅店或環保標章旅館，就有機會抽到價值萬元的大獎。

環保局表示，只要入住縣內環保旅店或環保標章旅館，索取住宿收據或發票，並至「旅宿綠生活，一起愛地球」活動網站（https：／／reurl.cc／Ak0k3E），完成資料填寫，就有機會抽到價值最高1萬元的大獎，前100位報名者還有機會獲得早鳥獎，活動詳情可至宜蘭縣環保局FB粉絲專頁查詢（https：／／reurl.cc／A7b9Ze）。

環保局指出，「環保標章旅館」及「環保旅店」，遂由業者提供各項友善環境的綠色措施，如自備盥洗用具、續住不更換床單毛巾等，並對響應綠色旅遊的旅客，提供房價優惠或商品折價等，讓旅客可以在日常生活中落實綠色消費，減少對環境的負擔，達成友善環境的目的。

宜蘭縣目前共有環保標章旅館4家及環保旅店125家，可至（https：／／reurl.cc／55b107）查詢；環保局盼透過此活動，提高消費者對於綠色旅宿的認同度，透過業者跟全民的響應，以友善地球良性循環，共同打造全民綠生活的優質環境。