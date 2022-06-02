PTT鄉民「LovError」日前發文表示，妻子與3名小孩確診發高燒，卻被醫生說是輕症，批「顏色對了才拿得到藥」，遭PTT創設人杜奕瑾質疑造謠，網友抓包其IP位置在北市府。PTT名人「四叉貓」劉宇肉搜發現，用同IP發文的帳號「a45806722」，可能是台北市長柯文哲的隨行攝影陳柏瑞，質疑他也是抨擊政府的網軍。陳回應，他不是網軍，全家連同他「都投綠的」，「他們可能想打文哲，卻沒想到結果可能打到自己人」。

台北市議員王閔生今(2日)質詢柯文哲時指出，帳號「LovError」的IP在北市府，連同「going90」、「going70」、「a45806722」等帳號都使用同個IP，質疑造謠網軍就在北市府。

劉宇肉搜發現，帳號「a45806722」曾發文介紹自己作品《原來，臺北，這麼美》，該作者正是陳柏瑞，「所以算真的公務員，不是機要約聘那種，該帳號有些推文是在上班時間發的，看來在北市府上班挺輕鬆der～」。

劉宇表示，同IP不代表是同一個人，但他好奇，「公務員是否可以上班玩PTT，以及發文內容是否違反行政中立」。

陳柏瑞隨後透過臉書回應，強調自己不是網軍，如果查到帳號「LxxExxxx」是他，他就離職，如果不是，請所有影射他是網軍的人，也要為自己的言論負責。

陳柏瑞指出，他曾在PTT出版板發了一篇文章，關於出書的心得，隔天3月14日10:20左右，他在北市府用電腦修改編輯，可是內容完全無關政治。結果有另一帳號「LxxExxxx」在網路po文疑似攻擊中央政府，被揪出來IP位置也在北市府，和他還有其他人的po文位置一樣，「結果，就通通變網軍了」。

陳柏瑞自稱確實是資深鄉民，什麼留言都有，有罵塔綠班的，但也曾推「阿中部長」。他強調：「我家都投綠的，包括我。我還上過周玉蔻女士的節目，還是我要貼出我國中時跟謝長廷院長拍攝的照片、周玉蔻女士還訪問過我的《原來，臺北，這麼美》紀錄片、參加牽手護臺灣的照片與大學時蔡英文總統在我衣服上簽名的照片，大家才會相信我不是攻擊綠營的網軍？」

陳柏瑞不滿表示，就因為自己的工作身分特殊，他們就隨便找一個人打，他們連「LxxExxxx」是誰都不知道，不求證，不等調查結果，就把他連名帶姓爆出來，「他們可能想打文哲，卻沒想到結果可能打到自己人」。

陳柏瑞表示，身為資深鄉民逛PTT很正常，但必須道歉的是在上班時間上PTT，這是他錯誤的地方，必須跟大家道歉，「因為在上班時間上網做非公務的事，我錯就承認」。

而針對王閔生質疑造謠網軍就在北市府，有多個帳號使用同一IP的情況，北市資訊局也回應，因市府網路上網出口集中管理，市府及所屬機關(構)上網時共用IP，所以有同IP多帳號情形，資訊局正依連線紀錄追查中，將彙整資料後進入政風作業。