Omicron疫情狂燒，雖然有超過99%確診者為無症狀或輕症，但卻對孩童健康產生極大威脅，兒童重症29例中，有15例腦炎，其中5人死亡，究竟兒童該怎麼預防重症併發腦炎，台大小兒部醫師、指揮中心諮詢委員李秉穎對此表示「我不知道」，稱唯一辦法就是「預防染疫」。

對於兒童重症併發腦炎頻傳，李秉穎今天接受廣播節目專訪時，直言「這東西我也不知道要怎麼預防」，他表示，就算時光倒轉回4月也一樣，他想不出有什麼辦法預防兒童腦炎。

李秉穎說，唯一可以預防的方法，就是預防感染，而預防的方法，當前就是停課、打疫苗。他強調，台灣兒童染疫後併發腦炎的個案確實較多，目前已有研究單位開始做基因定序，藉此了解台灣人是否因帶有特殊基因。

不少網友看傻眼，留言開酸：「如何保持長壽？就是不要死」、「要怎樣防止窒息？就是不要停止呼吸」、「一個專家講的話，跟我家阿嬤講的話一樣」、「兩手一攤說窩不知道，厲害惹」、「這什麼廢話，火都上來了」、「那哪來的膽子敢共存」、「這誰不知道」、「一本正經說幹話」、「他現在是在說冷笑話嗎」、「把家長當白痴嗎」。