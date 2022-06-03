年底台北市長選舉，國民黨徵召立委蔣萬安出戰，綠營是否會派衛福部長陳時中迎戰，成為討論話題。前民進黨立委郭正亮直言，陳時中日後若參選台北市長，一定會被問到市政議題，媒體一定會追問很尖銳的議題，而陳時中未來要面對的危機，是「他跟基層實際的感受脫節」，這會是他未來最大的問題。

郭正亮近日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，確診存在黑數，隨著疫情持續處在高原階段，黑數將難以估計，郭直言，陳時中未來要面對的危機，是他跟基層實際的感受脫節，這會是他未來最大的問題。

郭正亮解釋，未來陳時中若宣布參選，各方檢視的力道將比現在擔任指揮官大非常多，沒有人會對他客氣，也沒有人會同情他，屆時他就要面對自己曾說過的幹話語錄，迎面而來的挑戰是很直接的，甚至講坦白點，陳時中面對媒體的EQ有待改進，最近還常常生氣。不過，郭也說，目前來看，黨內提名他的機率，好像有稍微高了一點。

對於外界質疑確診存在黑數問題，陳時中則回應，全台「確診率」目前為9%，只要確診率接近10%時，疫情就會反轉下降，國內疫情走向「10天後會更清楚」；至於真正染疫人數有多少？他指出，「確診數」是指真正被確診的人數，「染疫率」則是包含未被採檢出來或無症狀的「黑數」，兩者比例為1:2至1:3之間，也就是說，全國「染疫率」可能已接近20~30％。